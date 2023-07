Sprzedaż biletów na "Barbenheimer" poszybowała. Tak widzowie wyznają swoją miłość do kina

Do tej pory w mediach społecznościowych krążą zdjęcia (i ich przeróbki, ale to inna sprawa) reżyserki Grety Gerwig i gwiazdy "Barbie" Margot Robbie z biletami na "Oppenheimera". Była to odpowiedź na wyzwanie rzucone przez Toma Cruise'a i reżysera "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" Christophera McQuarrie'ego, pozujących z wejściówkami tak na "Barbie", jak i "Oppenheimera" (oraz nowego "Indianę Jonesa"). Bo możemy oczywiście "Barbenheimera" postrzegać jako box office'owe starcie tytanów, ale w tej całej zabawie chodzi tak naprawdę o kino jako takie. Kino, które w ostatnim czasie znalazło się w kryzysie.