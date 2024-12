Beata Kozidrak odwołuje koncert sylwestrowy i całą świąteczną trasę. Jest oświadczenie

Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie "Christmas Time". Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce.