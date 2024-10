Ten horror wyleczył mnie z bezsenności. Zabija nudą

Podczas tegorocznej, 10. już edycji Splat!FilmFest miałem okazję obejrzeć dwa horrory oparte na podobnej koncepcji - odwróceniu utartych schematów gatunkowych. Pierwszy z nich "Dead Talents Society" bawi się konwencją j-horrorów (i ich amerykańskich remake'ów) pokroju "The Ring - Kręgu" (i "The Ring"). Na pewno wiecie, o co w nich chodzi, bo zasady zawsze obowiązują te same. Mamy umęczoną duszę, która szuka ulgi w swych cierpieniach. Zazwyczaj powiązana jest z jakimś miejscem lub przedmiotem. John Hsu zmienia perspektywę tych opowieści. Narrację prowadzi bowiem z punktu widzenia samych duchów. Wyszło świetnie, ubawiłem się jak prosię, bo reżyser wie, że aby sprzedać tak szalony koncept, potrzebuje... ekranowego szaleństwa. Aaron Fradkin ma na ten temat zupełnie inne zdanie.



"Beezel" to opowieść o nawiedzonym domu z perspektywy właśnie nawiedzonego domu. Brzmi dobrze? I tak się nawet zapowiada, bo prolog, w którym matka pożera swojego syna wygląda nie tylko obiecująco, ale też stylowo. Fradkin stylizuje go bowiem na nagranie z taśmy 8 mm. Potem jednak przeskakuje do lat 90. Wtedy zaczyna się kłaniać popularna na przełomie wieków estetyka found footage. Reżyser wciąż ma moją ciekawość, ale za chwilę ją traci, bo zaczyna przynudzać. Trudno jego film nazwać udaną zabawą koncepcją, gdyż zabawy w nim nie ma. Wszystkie prezentowane nam nowele przypominają przydługie żarty pozbawione puent.