"Black Doves": recenzja serialu Netfliksa. Ten genialny dreszczowiec to prawdziwa rewolucja

Zgodzimy się chyba, że Knightley to utalentowana dramatyczna aktorka. Jednak dopiero w „Black Doves” dostała przestrzeń, by zaoferować widzom występ życia - kreację, jakiej w wykonaniu Brytyjki jeszcze nie widzieli. Jej Helen jest opanowana, subtelna, pełna uroku i klasy - a przynajmniej w życiu, które zbudowała ze swoim mężem-politykiem. Gdy jednak przeszłość powraca, by ją prześladować, ten wyrafinowany portret powoli się rozpada, odsłaniając pęknięte wnętrze. W tym popisowym występie do Knightley dołącza równie fantastyczny Ben Whishaw - rola jej wspólnika, Sama, okazuje się emocjonalnym ogniwem serialu. On również cierpi gdzieś w środku, wewnętrznie ugina się pod ciężarem swojej przeszłości. Tych dwoje wiodło życie pełne kłamstw i sekretów, które próbowali pogrzebać. Gdy wreszcie opada fasada, atrakcyjna poza, którą przybrali, dostrzegamy parę złamanych ludzi.