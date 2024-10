Nowy dreszczowiec na Max przepali wam zwoje. Właśnie takiego mózgotrzepa potrzebowałem

Nie dziwi mnie, że seans „Caddo Lake” wielu widzów kwituje pytaniem: „no dobra, ale o co chodzi”? Sam nie mam pewności, czy potrafiłbym dokładnie wytłumaczyć ten film (bbez podparcia się długopisem i kartką papieru nie ma na to szans). Jestem natomiast pewny, że sprawi ogrom frajdy fanom thrillerów z prawdziwie zaskakującym plot twistem (a przy okazji tym, którzy klasyczki pokroju „Efektu motyla” mają w małym palcu).



Ten scenariusz to prawdziwe szaleństwo. Nawiązująca do prawdziwego Caddo Lake - miejsca, o którego „negatywnej energii” mówi się od pokoleń - fabuła zrodziła się w głowach autorów kilku odcinków świetnego serialu „Servant”. Wyobrazili sobie historię trzech osób zagubionych w tym tajemniczym, mrocznym miejscu. Osób powiązanych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewały. I którego wy również nie będziecie się spodziewać.