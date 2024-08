TOP 10 cameo w filmach i serialach. Najlepsze gościnne występy gwiazd

Fani produkcji uwielbiają easter eggi i różnego rodzaju ciekawostki związane ze swoimi ulubionymi tytułami. Jednym z elementów, który sprawia, że filmy i seriale stają się dla widzów jeszcze bardziej atrakcyjne, są gościnne występy, czyli tzw. cameo. Epizodyczne role popularnych gwiazd polegają najczęściej na tym, że odgrywają one jedną, czasem nawet w ogóle niezwiązaną z fabułąscenę. Zostało to spopularyzowane przez Alfreda Hitchcocka, który na kilka sekund pojawiał się w swoich produkcjach - doprowadziło to do tego, że widzowie często chodzili do kina, by zobaczyć szczególnie ten krótki występ twórcy na dużym ekranie.