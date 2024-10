CANAL+ online: nowości. Filmy i seriale na listopad 2024

Wizualnie olśniewająca podróż do niedalekiej przyszłości. Przez świat przetacza się fala epidemii, która przekształca niektórych w ludzko-zwierzęce hybrydy. Masowy lęk przez nieznanym bierze górę i te piękne istoty o nadzwyczajnych umiejętnościach zaczynają być izolowane od reszty świata w zamkniętych ośrodkach. Mutacja dotyka też Lenę, partnerkę François i mamę nastoletniego Emila. Kiedy mężczyźni dowiadują się, że transport hybryd ulega wypadkowi, co pozwoliło stworzeniom na ucieczkę do lasy, wspólnie ruszają na poszukiwania kochanej Leny.