Podoba ci się nowy hit akcji Netfliksa? Wcześniejsze filmy jego reżysera wywalą cię z butów

Na "Chaos" czekaliśmy zdecydowanie zbyt długo. Film został przecież ukończony jeszcze w 2021 roku, ale dostaliśmy go dopiero w miniony piątek, 25 kwietnia. Do tej pory Netflix kisił go i nie chciał wypuścić. Prawdopodobnie nie do końca wiedział, jak go promować. A fani kina akcji wstrzymywali oddech, żeby móc go wreszcie zobaczyć. Za jego kamerą stanął przecież człowiek, który parę lat wcześniej przeprowadził szturm na serca każdego miłośnika wysokooktanowych opowieści. Niewiele jednak brakowało, a byśmy przełomowych dla gatunku "The Raid" i "The Raid 2" nie dostali.



Geneza powstania "The Raid" jest dość przypadkowa. W latach 00. reżyser Gareth Evans wybrał się do Indonezji, aby nakręcić dokument o lokalnych sztukach walki. Wtedy zakochał się w pencak silat i poznał jego młodego mistrza. Tak mu się spodobały umiejętności Iko Uwaisa, że postanowił zrobić z nim film fabularny. W ten sposób powstał... "Merantau" z 2009 roku.