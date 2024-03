Co to są media strumieniowe, czyli co łączy YouTube’a ze Spotify i Netfliksem?

Przede wszystkim dźwięk i obraz, dlatego najpopularniejsze media strumieniowe to streamingi muzyki oraz wideo. Użytkownicy uwielbiają te usługi, bo mogą odtwarzać wszystkie materiały z biblioteki natychmiastowo po wciśnięciu przycisku Play. W wielu przypadkach można treści pobierać jednak w całości do pamięci urządzenia takiego jak komputer, tablet i smartfon, by odtwarzać je offline, co przydaje się, gdy jesteśmy w podróży.