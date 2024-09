Jaki będzie nowy Marvel? Główna bohaterka „To zawsze Agatha” jak cebula ze „Shreka”

A co z tytułem serialu? Pojawiły się różne wersje, w tym „House of Harkness”, „Darkhold Diaries”, „Coven of Chaos” i „The Lying Witch with the Great Wardrobe”. Winderbaum wyjaśnił jednak, że to była tylko taka zabawa z widzami, bo serial zawsze miał nazywać się właśnie „Agatha All Along”.