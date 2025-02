Widziałem horror o morderczej Małpie. Nawet Stephen King zasłaniałby oczy

„Wszyscy umierają i takie jest życie” - słyszymy kilkakrotnie podczas seansu. Można powiedzieć, że właśnie to zdanie jest sednem filmu Perkinsa. A motywem głównym: śmierć. Śmierć czyha tu na każdego i za każdym rogiem; ewidentnie zaczęła się nudzić i postanowiła nareszcie nieco się rozerwać. Jestem pod wielkim wrażeniem kreatywności Perkinsa jeśli chodzi o pozbawianie kolejnych postaci życia. Nie chodzi nawet o to, że umierają w sposób niebywale brutalny - umieranie jest tu bowiem przede wszystkim niedorzecznie widowiskowe. Śmierć otwiera i zamyka tę opowieść, a cała ta masakra pomiędzy sprawia, że widz staje w dziwacznym rozkroku pomiędzy zachwytem a chęcią odwrócenia wzroku. Tu jednak uspokoję wrażliwszych odbiorców: owszem, jest krwawo, ale jednocześnie przezabawnie. Ponury żniwiarz upomina się o swoje z niebywałym poczuciem humoru, a reżyser steruje jego działaniami z rozbrajającą radością, która udziela się odbiorcy.



Zgadza się: „Małpa” to przede wszystkim groteskowa czarna komedia. Perkins postanowił opowiedzieć o okrucieństwie życia na wesoło - w nieco chory, ale bardzo rozrywkowy sposób. Jego obraz okazuje się poniekąd dość specyficzną zachętą do tego, by nie traktować śmierci zbyt poważnie - sięgając do grindhouse’owych korzeni, afirmuje akceptację dla tego, co nieuniknione. Podkreśla losowość i absurdalność umierania; świadomie odtrąca subtelności, bo i śmierć subtelna nie jest. Odrzuca też logikę, bo przecież strata często wydaje nam się niedorzeczna - i w ten sposób pozwala wybrzmieć naszemu niezrozumieniu tego zjawiska. Zachęcając jednocześnie do tego, by się z nim wreszcie pogodzić. Jest przecież - jak w „Małpie” - wszechobecne. I nie ma przed nim ucieczki.



