Sceny po napisach? Czas z tym skończyć - mówi twórca nowego DC Universe

Wiemy dokąd zmierzamy, wiesz, znamy całą historię i James dba, aby jej elementy trafiły na swoje miejsce. Wokół tego pozostawiamy mnóstwo wolności twórczej - mówi Peter Safran, a James Gunn podkreśla, że scenarzysta ma więcej swobody, jeśli nie musi brać pod uwagę cliffhangerów z poprzednich tytułów. Sam przecież wie, jak bardzo sceny po napisach potrafią być uciążliwe dla twórców - Zdarzało mi się dodawać sceny po napisach, jak na przykład przy pisaniu "Strażników Galaktyki 3". Nie byłem wtedy do końca pewien, czy Adam Warlock powinien się tam znaleźć, ale k***a, obiecałem to ludziom [w scenie po napisach "Strażników Galaktyki 2" - przyp. red.]. Rozumiesz, o co mi chodzi? A potem piszę scenariusz, narracja się zmienia i nagle okazuje się, że muszę go na siłę tam wcisnąć. Lubię go w filmie, lubię samą postać, ale w pewnym stopniu sprawiło to, że całość stała się trochę mniej elegancka. Dlatego teraz bardzo ostrożnie podchodzę do takich obietnic, których nie jesteśmy pewni, czy będziemy mogli dotrzymać.