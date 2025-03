Disney nie próżnuje. Kupuje prawa do nowego filmu Martina Scorsesego

Głód na kino tego znakomitego reżysera może zostać wkrótce zaspokojony. Jak donosi Deadline, Disney jest bardzo blisko podpisania umowy na realizację nowego, niedawno zapowiedzianego filmu legendarnego reżysera. To niezatytułowany jeszcze dramat kryminalny, którego głównym bohaterem jest bezwzględny mafijny boss z Hawajów. Według dostępnych opisów, scenariusz koncentruje się na "burzliwych czasach na rajskiej wyspie, kiedy aspirujący szef mafii walczył z elementami takimi jak triady czy amerykańskie wojsko, aby przejąć kontrolę". Postać ma być oparta na Wilfordzie "Nappym" Pulawie, przywódcy The Company - największego przestępczego syndykatu na Hawajach. Przyszły projekt Scorsesego opisuje się jako hawajskie połączenie wspomnianych wcześniej "Chłopców z ferajny" i "Infiltracji". Autorem scenariusza jest Nick Bilton.



Choć dotychczas ogłoszono trzy aktorskie nazwiska (będące również w gronie producentów) zaangażowane w projekt, można z całą stanowczością stwierdzić, że jest to bardzo interesujący casting. Zaskoczeniem raczej nie będzie obecność często współpracującego ze Scorsese Leonardo DiCaprio - ostatni raz panowie spotkali się zaledwie dwa lata temu na planie "Czasu krwawego księżyca". W filmie zobaczymy również nominowaną niedawno do Oscara Emily Blunt ("Ciche miejsce", "Oppenheimer"), ale prawdziwą niespodzianką zdaje się być inne nazwisko - Dwayne "The Rock" Johnson, dotychczas niespecjalnie kojarzony z tego typu kinem. Zdaje się jednak, że Johnson świadomie skręca w bardziej artystyczne rejony - w tym roku premierę ma mieć kręcony pod skrzydłami studia A24 biograficzny film "The Smashing Machine", w którym aktor wcieli się w byłego wrestlera i zawodnika MMA, Marka Kerra.