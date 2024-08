Disney okazuje łaskę i zmienia zdanie w sprawie pozwu o spowodowanie śmierci. PR ogarnął się trochę za późno

Jeffrey Piccolo pozywa Disneya na kwotę 50 tys. dol., ponieważ jego żona, dr Kanokporn Tangsuan, doznała poważnej reakcji alergicznej po spożyciu jedzenia w restauracji w ośrodku Disney Springs w Orlando, a później zmarła w miejscowym szpitalu. Wcześniej kilkukrotnie poinformowała obsługę o swojej przypadłości - pracownicy knajpy zapewnili, że posiłek będzie wolny od substancji, na które kobieta jest uczulona, a zatem całkowicie bezpieczny do spożycia. To nie była prawda.



Gdy doktor Piccolo zaczął domagać się finansowego zadośćuczynienia, otrzymał odpowiedź, że zrzekł się wszelkich praw do rozwiązywania konfliktów z Disneyem w sądzie - a zrobił to w chwili, w której 2019 r. zaakceptował regulamin wersji próbnej usługi Disney+. Wedle tego regulaminu wszelkie spory - nie licząc drobnych roszczeń - mają być rozstrzygane w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu.



Incydent zbulwersował cały świat - i nic dziwnego. To doprawdy niesłychane, by w sytuacji tak poważnej, jak nieumyślne spowodowanie śmierci, a do tego w związku z żądaniem stosunkowo niewysokiego zadośćuczynienia, koncern wybrał drogę sprzeciwu. Minęło sporo czasu, zanim ktoś się tam nareszcie opamiętał i doszedł do wniosku, że taka postawa może znacznie bardziej zaszkodzić interesom Disneya, niż wypłata 50. kawałków.