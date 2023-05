Szykujcie się na więcej akcji. Dostaliśmy widowiskowy zwiastun "Diuny 2"

Gdy "Diuna" wchodziła do kin, Denis Villeneuve był na cenzurowanym. Jego poprzednie fantastyczno-naukowe widowisko "Blade Runner 2049" okazało się bowiem klapą finansową. Od sukcesu megalomańskiej adaptacji prozy Franka Herberta zależała przyszłość reżysera w Hollywood. I się udało. Krytycy zachwycali się filmem, produkcja została obsypana nominacjami do Oscara (zgarnęła 6 w kategoriach technicznych), a widzowie tłumnie popędzili do kin. Tak tłumnie na ile mogli.



"Diuna" nie była wielkim sukcesem komercyjnym. Na całym świecie zarobiła ponad 400 mln dolarów. Hollywood wzięło jednak poprawkę, że trafiła na ekrany kin w czasie pandemii, kiedy to widzowie bali się jeszcze oglądać filmy na wielkim ekranie. Chwilę musieliśmy poczekać, ale w końcu zamówiono sequel, do którego zdjęcia zakończyły się już w grudniu zeszłego roku. A teraz dostajemy pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.



