W zeszłym miesiącu Dorota Masłowska wydała swój album "Wolne" i pożegnała się z SBM Label. To była krótka przygoda: jej płyta okazała się pierwszą i jednocześnie ostatnią pozycją w portfolio sublabelu SBM A. Wytwórnia "postanowiła oddać przestrzeń wybitnej w swojej dziedzinie artystce, mimo świadomości z jak odmiennym stylistycznie materiałem przyjdzie się mierzyć zgromadzonej na nim publiczności", a sama Masłowska nie ukrywała, że fanbase Solara, Białasa i ich ekipy dostarczył jej prawdziwego problemu. "Jest to jakiś stan perfekcyjnej wojny. Wspaniałej, bo jest to wojna zaciekła i mordercza, jednocześnie oni mają poczucie, że ją wygrywają i ja też mam poczucie, że ją wygrywam" - podsumowała.



W nowym wywiadzie dla "Newsweeka" Masłowska wróciła do tematu - i nic dziwnego, bo jakkolwiek zapewne spodziewała się pewnego oporu, tak raczej nie przypuszczała, że osiągnie on taką skalę. Teraz sama przyznaje, że w pewnym momencie poczuła strach. Niestety, ale spora część słuchaczy hip-hopu to publika bardzo trudna. Niechętna zmianom, konserwatywna muzycznie i poglądowo, atakująca każdy przejaw stylistycznej oryginalności. Nie generalizuję, nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale hej - sprawdźcie komentarze pod newsami w rapowych serwisach czy pod numerami na YouTube. Grupa, o której piszę, jest najgłośniejsza - i nie szczędzi w słowach. Nie trzeba być przewrażliwionym na swoim punkcie, by poczuć potężny dyskomfort po lekturze tego typu wpisów na swój temat.



Zaczęło się rok temu, gdy w sieci pojawił się pierwszy numer - "Motyle". Napisać, że "internet zawrzał", to jak nie napisać nic. Krytyka krytyką, ale to była prawdziwa erupcja szamba. Popłynęły wyzwiska, wulgaryzmy. Esencja szowinizmu: że za stara, że sepleni, że paskudna. Skończyło się, zanim tak naprawdę się zaczęło. Szkoda, ale tak być musiało - przykro pisać, ale Masłowska wraz z założycielami SBM Labelu skierowali swój projekt to nieodpowiedniej publiki. To po prostu nie jest ten świat.