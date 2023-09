Kawałek Drake'a i The Weeknd zgłoszony do Grammy. Choć stworzyła go AI, ma szansę na nagrodę

W kwietniu na platformie YouTube zadebiutował kawałek "Heart on My Sleeve". Mimo łudzącego podobieństwa do poprzednich utworów Drake'a i The Weeknd, okazało się, że autorem piosenki jest tajemniczy ghostwriter, który jedynie wygenerował głosy artystów. Kawałek został tak entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy, że twórca postanowił zgłosić go do nagrody Grammy. I okazuje się, że "Heart on My Sleeve" spełnia kilka warunków, które mogłyby dać mu przepustkę do najważniejszej nagrody w branży muzycznej.



Portal Variety podaje, że na ten temat wypowiedział się przedstawiciel ghostwritera, który podkreślił, że kawałek został zgłoszony do kategorii Najlepsza piosenka rapowa i Piosenka roku, a nagroda w tych kategoriach przyznawana jest autorom utworów, a nie ich wykonawcom. W tym wypadku twórca "Heart on My Sleeve" miałby szansę na zdobycie Grammy, ponieważ to on jest autorem tekstu, a sztuczna inteligencja maczała palce jedynie w wokalu, czyli głosach Drake'a i The Weekend. Swoją opinię wyraził także CEO The Recording Academy Harvey Manson Jr. - dyrektor stwierdził, że zgłoszenie piosenki do Grammy jest w pełni uzasadnione, ponieważ została ona napisana przez człowieka.