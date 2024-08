"Emily w Paryżu": sezon 4. podzielony. Kiedy premiera 2. części?

"Rzym był po prostu magicznym miejscem do kręcenia - było to najlepsze miejsce dla ekipy, aby zakończyć sezon, ponieważ było to coś tak świeżego i nowego. Naprawdę czułem się jak w pierwszym sezonie, gdy Emily po raz pierwszy jechała do Paryża, a ja do Rzymu - byłam tam wcześniej, ale nigdy nie doświadczyłam tego w ten sposób" - skomentowała Lily Collins dla serwisu Deadline. "To okazja dla Emily, aby się rozluźnić, włączyć tryb wakacyjny i naprawdę odłożyć telefon. W tym sezonie Emily spędza sporo czasu, próbując wymyślić, jak stworzyć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym" - zdradziła aktorka.