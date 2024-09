"Emily w Paryżu": 5. sezon. Kiedy możemy się go spodziewać?

No właśnie, a co właściwie może wydarzyć się w 5. sezonie? Z pewnością poznamy dalsze losy Emily oraz jej nowego chłopaka Marcello (Eugenio Franceschini), co potwierdził sam reżyser: "Czuję, że mają prawdziwą iskrę, prawdziwe połączenie i prawdziwą romantyczną więź. Wiele z tego będzie się nadal rozgrywać w następnym sezonie" - zapewnił Star. Dodał, że pomimo obecności Emily w Rzymie, nie oznacza to, że bohaterka zrywa swoją więź z Paryżem na dobre.