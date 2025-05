Eurowizja: o której trzeba włączyć telewizor, żeby obejrzeć występ Justyny Steczkowskiej?

We wtorek polska publiczność odetchnęła z ulgą - nasza reprezentantka, Justyna Steczkowska wywalczyła awans do finału Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Nie było to wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wysoką jakość i spektakularny występ wokalistki, natomiast znając naszego pecha, nic nie było pewne na 100%. Występ Justyny liczy sobie najwięcej wyświetleń na serwisie YouTube - aż 2,5 mln! To o ok. 200 tys. więcej niż w przypadku reprezentującej Estonię piosenki "Espresso Macchiato", która zajmuje drugie miejsce pod tym względem.