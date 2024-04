Apokalipsa na Prime Video. Chowaj się królu platformy, nie ma sensu prężyć mięśni

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Przegrać jednak z takim przeciwnikiem to żaden wstyd. Przecież "Fallout" to adaptacja popularnej serii gier wideo i, prawdopodobnie, najbardziej wyczekiwany serial Amazon Prime Video tego roku. Akcja przenosi nas do postapokaliptycznej przyszłości. Od zagłady minęło 200 lat i teraz mieszkanka luksusowych schronów musi wyjść na powierzchnią. Lucy nie jest łatwo odnaleźć się w pełnej niebezpiecznych stworzeń i mutantów rzeczywistości. Brzmi strasznie? Jest raczej zabawnie. Opowieść podana jest bowiem z dużą dawką czarnego humoru.