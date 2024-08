Fame MMA wprowadza nowe zasady. Będzie jeszcze bardziej brutalnie

Już 31 sierpnia podczas gali Fame MMA 22 zmierzą się ze sobą m.in. Tomasz Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks), Jarosław "Pashabiceps" Jarząbkowski vs Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (MMA), Krzysztof Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice), Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA) czy Marta Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice). Okazuje się, że nadchodząca edycja Fame MMA ma różnić się od pozostałych pod względem zasad, co potwierdził jeden z włodarzy federacji, Rafał Pasternak, podczas transmisji na żywo na kanale Aferki.