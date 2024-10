Krytycy i widzowie nienawidzą filmu, który właśnie wjechał na Netfliksa. Ja już szykuję popcorn na kolejny seans

Powiem to: "Predator" jest znacznie lepszy od późniejszego "Preya". Ten prequel serii to przecież zwykłe powtórzenie oryginału, które traktuje widzów jak idiotów. Odkrywa przed nami to, co już dobrze wiemy, jakby mówił coś zupełnie nowego. Shane Black do pierwowzoru podchodzi natomiast w sposób bardziej kreatywny. Reinterpretuje go, dodaje coś od siebie. No i nie jest tak napuszony jak Dan Trachtenberg. Dostajemy film nie tylko widowiskowy, ale również zabawny.