Takiego hitu uniwersum Godzilli jeszcze nie miało, ale wytwórnia i tak zmienia reżysera

Adam Wingard rozbił bank. To on udowodnił, że czasami widzom do szczęścia wystarczą naparzające się potwory. Najpierw za sprawą "Godzilli vs. Konga" sprowadził MonsterVerse na właściwe tory, a potem "Godzillą i Kongiem: Nowym imperium" postawił kropkę nad "i". W jego najnowszym filmie tytułowi tytani łączą siły, aby stawić czoła potężnemu wrogowi. Słowem: dzieje się. I to tyle, że produkcja jest aktualnie drugim po "Diunie 2" najlepiej zarabiającym filmem tego roku. Podbój kinowych ekranów kończy z wynikiem 570 mln dolarów.



"Godzilla i Kong: Nowe imperium" stało się właśnie największym hitem MonsterVerse. Filmowi udało się przebić dotychczasowego rekordzistę uniwersum, czyli "Konga: Wyspę Czaszki", który zebrał w box offisie ponad 568,5 mln dolarów. Jest to tym bardziej imponujące, że najnowsza odsłona franczyzy jest przy okazji tą najtańszą. Kosztowała bowiem 135 mln dolarów.