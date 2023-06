Serialowa kontynuacja klasyka sprzed 25 lat trafiła na Disney+. Nie tego się spodziewałem

To w pewnym sensie interesujące, że właśnie ten oryginał z 1997 roku - dzieło kompletne, zamknięte - doczekał się swojego uniwersum. Z jakiegoś powodu ktoś wpadł na pomysł, że być może warto sprawdzić, co słychać u Dave’a i Gaza ćwierć wieku później. Nigdy nie przyszło mi do głowy, by się nad tym zastanawiać - i zakładam, że wam również - ale skoro już dostaliśmy ten serial, to czemu by go nie sprawdzić?



Produkcji z początku zdaje się nie przyświecać żaden konkretny cel, żaden główny motyw nie wybija się z gąszcza wątków. A jednak - mimo dziwnego poczucia, że nic nie uzasadnia istnienia tej nowinki - serial Simona Beaufoya, autora scenariusza oryginalnego filmu, ogląda się naprawdę dobrze. Bo kilka elementów sequel nakreślił tak, jak tezeba: przede wszystkim charakterystycznego „ducha” koleżeńskich więzi, proste, ale niegłupie poczucie humoru, w końcu: obraz życia w małym miasteczku, na przemian czuły i surowy. Słowem: ma to swój urok.