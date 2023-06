Serial na jeden (długi) weekend? Disney+ ma produkcję, której lepiej nie przegapić

Choć głównym wątkiem serialu jest gruntowne przyjrzenie się rozpadowi małżeństwa Fleishmanów, to produkcja dostępna na Disney+ nie skupia się tylko na nich. Od czasu do czasu odwiedzamy życia ich przyjaciół, patrzymy na to, jak sami radzą sobie z kryzysami, które wybuchają po 40. Nie jest to jednak kolejna banalna opowieść o kryzysach wieku średniego, a raczej próba zrozumienia tego, jak wybory, które podejmujemy w młodości mają wpływ na to, kim stajemy się 10 czy 15 lat później. Odpowiedzi, których udziela serial są nieoczywiste. Ze względu na to, że perspektywy, z których obserwujemy życie, są tak odmienne, produkcja nie ma tendencji do generalizowania czy przedstawiania gotowych recept na szczęście.



Co jednak bardzo istotne (zwłaszcza w kontekście trwającego właśnie długiego weekendu) „Rozterki Fleishmana” to serial zorganizowany niczym dobry kryminał lub misterna opowieść psychologiczna. Retrospekcje co chwilę poszerzają wiedzę widza, ale od czasu do czasu wywracają do góry wszystko to, co pokazano nam wcześniej. Te wolty w połączeniu z brawurowymi dialogami i pełnokrwistymi bohaterami sprawiają, że mimo wkradającego się do serialu od czasu do czasu banału, „Rozterki…” ogląda się świetnie przez cały sezon.



Moim jedynym poważnym zarzutem w stosunku do serialu, jest widoczny mniej więcej w połowie brak dyscypliny. Fabuła całkiem sprawnie zamyka się w 8 odcinkach, ale 2. część zdecydowanie traci tempo. Ostatecznie jednak sam finał (a zwłaszcza ostatni i przedostatni epizod) wynagradzają to z nawiązką.