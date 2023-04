Serial "Harry Potter" ma być bardziej zróżnicowany rasowo. Czemu was to dziwi?

Abstrahując od tego, że podobne zabiegi są już standardem i naprawdę zaskakuje mnie, że tak wiele osób nie może się z tym pogodzić - warto pamiętać, że mamy tu do czynienia z marką, której twórczyni wywołała w ostatnich latach niemało kontrowersji. Nic dziwnego, że studio z jednej strony współpracuje z nią w roli producentki wykonawczej, z drugiej zaś kładzie nacisk na inkluzywność. Chodzi o to, by zadowolić zarówno wielbicieli pisarki, jak i tych, którzy już przy okazji serii filmów narzekali na niezróżnicowaną obsadę. W ten sposób twórcy spróbują wyciszyć spór i dotrzeć do jak najszerszego grona. Pierwszy sezon najpewniej i tak okaże się hitem - rzesza fanów Pottera rzuci się na niego z ciekawości. Czy jednak ma również szansę przekonać do siebie miłośników pierwszej adaptacji? Cóż, wierny oryginałowi scenariusz rzeczywiście może okazać się w tej kwestii kluczowy.



Przypomnę, że w Hermionę wcieliła się już kiedyś ciemnoskóra aktorka. Była to teatralna adaptacja sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko". Wówczas sama Rowling broniła tego castingu, podkreślając nawet, że w swoich książkach nigdy nie określiła koloru skóry czarodziejki.