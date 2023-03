"Fantastyczne Zwierzęta 4" nie powstaną - i bardzo dobrze. Wizarding World zasługuje na coś więcej niż okropne scenariusze Rowling

To wspaniały czas dla Potterheadów - "Dziedzictwo Hogwartu" okazało się pierwszorzędną rozrywką, która uszczęśliwiła marzących od dekad o podobnej grze fanów, a i pozostałym przypadła do gustu. Zainteresowanie Wizarding World ponownie się ożywiło, choć jeszcze nie tak dawno mogło się wydawać, że nie ma na to szans; jak widać, Harry Potter wciąż jeszcze może poszczycić się potężną rzeszą aktywnych fanów na całym świecie. Mizerne wyniki kolejnych odsłon serii "Fantastyczne Zwierzęta" nie były, wbrew przypuszczeniom niektórych, skutkiem wymierającej sympatii do uniwersum J.K. Rowling, a niską jakością i nieciekawą fabułą tychże produkcji.



Warner Bros. z pewnością planuje kuć żelazo, póki gorące - już od dłuższego czasu w sieci przewijają się kolejne pogłoski o filmach, serialach czy adaptacji "Przeklętego dziecka", czyli sztuki teatralnej. Ba, pojawiła się nawet plotka o adaptacji "Hogwarts Legacy", choć tę możecie akurat włożyć między bajki. Porażająca, ogólnoświatowa fala fascynacji tą grą dała włodarzom wytwórni, do której należy filmowa franczyza, jeszcze jeden sygnał o treści: warto! Jak zresztą otwarcie przyznał pan Zaslav: "studio szuka nowych rozwiązań i pomysłów".



Możemy być zatem pewni, że "coś" jeszcze powstanie - jednak na bardziej precyzyjne ogłoszenia przyjdzie nam pewnie jeszcze chwilę zaczekać. Ci z was, którzy mieli nadzieję, że oto powróciła szansa na kontynuację serii "Fantastyczne Zwierzęta", powinni ją porzucić. Nie twierdzę, że czwarta odsłona nigdy nie powstanie, ale szanse na jej rychłą realizację są zerowe. To była artystyczna i finansowa wtopa. Widzimy, jak wielki potencjał tkwi w Wizarding World; widzą to również nowi włodarze WB, którzy doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że mogliby wycisnąć z niego całe mnóstwo dolarów. Szkoda czasu i pieniędzy na kontynuowanie serii, która ewidentnie nie przypadła do gustu ani fanom uniwersum, ani - tym bardziej - pozostałym widzom.