HBO Max spuszcza bombę. Powrót serialowego fenomenu i odrażający film, który szokował widzów

Drugim ważnym tytułem, którego - swoją drogą - kiedyś w ofercie platformy HBO raczej bym się nie spodziewał, jest "Wielkie żarcie". Serwis kontynuuje uzupełnianie swojej biblioteki o wielkie, ikoniczne obrazy z całego świata. Tym razem padło na francuski film nagradzanego włoskiego reżysera i scenarzysty, Marco Ferreriego.



Skandalizująca produkcja okazała się prawdziwą sensacją i kasowym przebojem w 1974 roku. Zdobyła wówczas wiele nagród na najważniejszych festiwalach filmowych, co wywołało burzę protestów wśród jej zagorzałych krytyków, dla których był to jedynie, cytuję, "zdegenerowany wytwór skatologicznej wyobraźni".



W tej artystycznej prowokacji czterech przyjaciół - prawnik i koneser sztuki, restaurator i meloman, pilot i miłośnik samochodów oraz reżyser telewizyjny - decyduje się popełnić samobójstwo z przejedzenia. W ustronnie położonej willi po pierwszym dniu obżarstwa dołączają do nich żądna wrażeń nauczycielka i trzy pracownice seksualne.



Twórca odtwarza monstrualną, odrażającą ucztę z naturalistyczną precyzją. W ten sposób próbował sportretować i skrytykować styl życia współczesnej sobie burżuazji - żyjącej bez sensu i celu, nastawionej wyłącznie na zaspokajanie potrzeb ciała. Wciąż robi wrażenie.