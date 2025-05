Netflix ma najbardziej niepoprawną politycznie komedię, jaką widziałem od lat

Jak odróżnić kiepską komedię od tej dobrej? To chyba coś, co czuje się podskórnie. Nie chodzi o to, czy dana produkcja jest w stanie cię rozśmieszyć - rozbawienie jest przecież jednym z najgłębiej subiektywnych wrażeń, podobnie zresztą jak poczucie znudzenia. Gdy ktoś po seansie filmu lub serialu rzuca argumentem: „nuda”, nie możesz z nim dyskutować. Nawet jeśli doświadczałeś najbardziej angażującego pokazu dekady, cały ten wewnętrzny konglomerat preferencji, wrażliwości, sympatii i antypatii może sprawić, że w tym samym czasie ktoś inny konał ze znużenia.



Z humorem sprawy mają się dość podobnie. To, że coś cię nie rozbawiło, nie oznacza, że jest to komedia obiektywnie nieśmieszna i nieudana - i na odwrót. Nie licząc oczywiście skrajnych przypadków, gdy kompletnie nieutalentowani twórcy szorują swoim suchym skryptem po dnie osadzonym tak głęboko, że nie ma szans, by trafili do kogokolwiek - jak podczas nieudanych występów niespełnionych standuperów. Ocenianie jakości humoru jest zatem mocno dyskusyjne. „Mnie bawi” to dla każdej i każdego z nas kryterium ostateczne, jeśli jednak chcemy przesunąć ocenę w jak najbardziej obiektywnym kierunku by, na przykład, móc coś komuś polecić lub odradzić, powinniśmy brać pod uwagę wiele czynników: oryginalność, złożoność, timing, brawura, świeżość, pomysłowość, spójność stylu, funkcja w narracji, wykonanie (zwłaszcza!) czy, dajmy na to, skuteczność żartu wobec kontekstu. Czy humor pasuje do postaci, świata przedstawionego, rytmu sceny, czy nie wybija widza z narracji? Jeśli bohater znany z cynizmu rzuca trafnym, ciętym komentarzem - to działa. Jeśli jednak w środku dramatu nagle pojawia się kloaczny żart bez uzasadnienia - to może być słabo zakotwiczony humorystycznie. Dowcip może być ironiczny, absurdalny, slapstickowy - ale zawsze warto sprawdszić, czy nie jest wtórny albo zbyt dosłowny.