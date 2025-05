Najoryginalniejszy serial Netfliksa powrócił. Jest nieco uboższy, ale wciąż olśniewa

Rzecz w tym, że „Miłość, śmierć i roboty” to taki twór, który może odrzucać - i w ogóle nie dziwię się tym, którzy nie potrafią się do niego przekonać. Mówimy przecież o wyjątkowo niespójnej antologii: jeden sezon obejmuje różne gatunki, tony, style animacji i narracji. Jasne, można doszukiwać się jakieś przewodniej myśli, która mniej lub bardziej łączy ze sobą epizody (tym razem jest, to, myślę, ludzka arogancja, głupota i okrucieństwo), jednak w istocie mamy do czynienia z bardzo niestabilną przejażdżką.



A co za tym idzie: z produkcją, siłą rzeczy, nierówną. Taką, która w jednym momencie może zmęczyć i znużyć, a chwilę później zachwycić. A zatem i taką, którą trudno jednoznacznie ocenić, wyznaczyć jedno kryterium tejże oceny. Mimo tego uważam „Miłość...” za twór niezwykle wartościowy: Netflix dociera do studiów animacji z całego świata i daje im wolą rękę do stworzenia kolejnych zapadających w pamięć, często bardzo innowacyjnych krótkometrażowych filmów gatunkowych. Artyści nie są trzymani w ryzach, dostają sporo przestrzeni, co skutkuje wyzwoleniem kreatywności. Dlatego też - tak uważam - tego typu projekty powinny być wspierane przez konsumentów. To szansa na tworzenie prawdziwej sztuki.