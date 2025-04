Marvel zapomniał o krześle Hugh Jackmana? Wolverine może pojawić się w nowych Avengersach

Po "Loganie" Hugh Jackman co prawda zapierał się, że już do roli Wolverine'a nie powróci, ale udało się go namówić, żeby jednak zmienił zdanie. Ponownie w słynnego mutanta wcielił się w "Deadpoolu & Wolverine'ie". Była to jednorazowa akcja, czy "zmartwychwstanie" superbohatera na dłużej? Fani na pewno mają nadzieję na to drugie. Bo przecież Marvel dopiero teraz zaczyna korzystać z uzyskanych już jakiś czas temu przez Disneya praw do X-Menów (i innych postaci należących wcześniej do 20th Century Fox).



Jak już dobrze wiemy, część świetnie znanych nam mutantów zobaczymy w "Avengers: Doomsday". Wśród nich nie zabraknie Profesora X, Cyklopa, Mystique, Bestii, a nawet Gambita, który zadebiutował w wersji aktorskiej dopiero we wspomnianym "Deadpoolu & Wolverine'ie". Krzesła z nazwiskami wcielających się w nich aktorów pojawiły się podczas absurdalnie długiego ogłaszania obsady nadchodzącego crossovera. Na żadnym z siedzeń nie było natomiast nazwiska Hugh Jackmana. Czy to znaczy, że Logana w filmie nie będzie? Niekoniecznie.