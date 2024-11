Jake Paul dostał propozycję walki. Jego przeciwnikiem byłby IShowSpeed

Internauci raczej nie biorą słów IShowSpeeda na poważnie i twierdzą, że jeśli streamer rzeczywiście wziąłby udział w walce, to zrobiłby to wyłącznie dla pieniędzy. Biorąc jednak pod uwagę, ilu widzów zasiadło przed ekranami podczas walki Paula i Tysone'a, na wydarzeniu z pewnością odniosłoby korzyść medium, które zdecydowałoby się je pokazać. I niewykluczone, że ponownie mógłby być to Netflix.