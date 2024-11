Walka Mike Tyson vs. Jake Paul była wyczekiwanym na całym świecie wydarzeniem sportowym. Użytkownicy Netfliksa nie mogli się jej doczekać, a kiedy już nadeszła w nocy z piątku na sobotę, wszyscy chcieli ją zobaczyć. Według obliczonej średniej streamowało ją 108 mln widzów. To ogromna liczba. Platforma ma więc powody do radości. Tak by się przynajmniej wydawało. Nie wszystko bowiem poszło zgodnie z planem.



Jak się okazało, zainteresowanie walką Mike'a Tysona i Jake'a Paula przerosło możliwości serwerów Netfliksa. Gdy transmisja z wydarzenia tylko się rozpoczęła, pojawiły się problemy techniczne. Zamiast mordobicia, użytkownikom przyszło oglądać... ekran ładowania. Nie dość że się buforowało i buforowało, to jeszcze obraz bywał rozmazany. Spora część widzów pisała o tym w swoich mediach społecznościowych, zapowiadając wręcz rezygnację z subskrypcji platformy.