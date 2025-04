Jeden z dziesięciu: ten człowiek rozbił bank. Wideo z jego zwycięstwem podbija sieć

Przypomnę, że wspomniany Baranowski, mieszkaniec Śliwnik, ustanawiając rekord, zdeklasował rekordzistę z 2021 r., który zdobył 533 punkty (niestety, nie wziął udziału w finale - w drodze na nagrania zepsuł mu się samochód). Oznacza to, że Łasiński wylądował na 2. miejscu historycznej listy rekordów teleturnieju.



„Jeden z dziesięciu” to kultowy program emitowany na antenie TVP od 1994 r. Przez cały ten czas - ponad 30 lat - prowadzi go wspomniany Tadeusz Sznuk, polski dziennikarz radiowy, prezenter telewizyjny, lektor filmowy i pilot, z wykształcenia elektronik; człowiek bardzo ceniony przez polskich widzów.



Całość bazuje na brytyjskim formacie „Fifteen to one” - w teleturnieju bierze udział 10 osób, z których każda odpowiada na pytania z zakresu wiedzy ogólnej. Próbują też wyeliminować przeciwników, wyznaczając ich do odpowiedzi.



Nowe odcinki show emitowane są od poniedziałku do piątku o godz. 18:50 w TVP2. Program dostępny jest również w TVP VOD.