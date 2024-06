Filmy na wakacje. Czy dostaniemy hity pokroju "Barbie" i "Oppenheimera"?

Serce fana oryginału chciałoby, żeby hitem tych wakacji okazał się nowy "Kruk". Prawdopodobnie zostanie ono jednak złamane. Co prawda jest to produkcja bardzo wyczekiwana, której premiera została zresztą przesunięta z czerwca na sierpień. Stało się to niedługo po krytycznych komentarzach widzów na temat materiałów promocyjnych. Całkowicie pozbawiają one złudzeń co do jakości nadchodzącego filmu. Zapowiada się on na bezmyślny i bezbarwny akcyjniak. Jako taki szybko pewnie w box offisie zatonie, ale pożyjemy, zobaczymy.



