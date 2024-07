Finałowy odcinek 2. sezonu „Rodu smoka” wyciekł do sieci. Uważajcie na siebie

Przeżyjmy to jeszcze raz – chciałoby się powiedzieć, gdyby nie fakt, że sytuacja jest równie śmieszna, co poważna. Tej nocy w serwisach społecznościowych (zwłaszcza na TikToku i w serwisie X) pojawiły się fragmenty finałowego odcinka „Rodu smoka”. Wszystko wskazuje na to, że firma Warner Discovery zaliczyła poważny wyciek pochodzący z samego środka firmy. Wskazuje na to fakt, że nagrania nie mają znaków wodnych, które posiadają zawsze kopie recenzenckie. Są to nagrania ekranu zarejestrowane za pomocą innego urządzenia.