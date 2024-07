"Ród smoka": nadciąga wielki finał 2. sezonu. Co możemy w nim zobaczyć?

Wiele - włącznie z urywkami teasera - wskazuje na to, że zobaczymy tę właśnie batalię w finale. To dobry wybór ekscytującego, spektakularnego zwieńczenia tej bądź co bądź spokojnej odsłony. Nie sądzę, by epizod pokazał nam również wielki triumf Rhaenyry, który nadszedł wkrótce potem, ale zwiastun wcale tego nie wyklucza.



W międzyczasie rozegrało się kilka innych walk Czarnych z Zielonymi, tym razem lądowych. Walczyli w nich głównie ludzie, choć zdarzył się wyjątek - Zielonych z sukcesem wsparł bowiem Daeron, brat Aemonda i Aegona, na swej smoczycy Tessarion. Tymczasem Aemond zamierzał skupić się na jego zdaniem największym zagrożeniu - swoim wuju, Daemonie. Zdecydował wyruszyć na Harrenhal, uderzając z dwóch stron - sam z powietrza miał wspierać wojska Cristona Cole’a, ściągając tam przy okazji siły Jasona Lannistera.



Krytykowany plan księcia zakończył się porażką - Cole i Protektor zastali opustoszały zamek. Do królewskiego małżonka dotarły wieści o planach bratanka: na Lannisterów czekały liczne zasadzki, a tymczasem sam Daemon ruszył dokładnie tam, skąd przylecieli przeciwnicy, czyli do Królewskiej Przystani.



Rzecz w tym, że po stracie kolejnego syna Rhaenyra zawzięła się jeszcze bardziej. Stwierdziła, że wciąż ma więcej smoków, w związku z czym zamierza spuścić na Aegona i jego stronników deszcz ognia i śmierci oraz strącić go z Żelaznego Tronu, albo zginąć. Wyprawa Aemonda okazała się doskonałą okazją. Królowa przywdziała zbroję i wyruszyła, by spotkać się nad Królewską Przystanią z Daemonem. Obroną musiała dowodzić Alicent, ostatecznie jednak stolica upadła. Liczne smoki królowej zrobiły swoje. Córka Viserysa zdobyła miasto i przejęła tron.



Wątpliwe jednak, by te wydarzenia twórcy również upchnęli w finałowym odcinku. Najpewniej zobaczymy je dopiero w 3. sezonie. Czekamy.



Ród smoka obejrzycie w tym miejscu.