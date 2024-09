"Kruk", czyli remake kultowego filmu z Brandonem Lee odleciał natomiast w siną dal - produkcja w reżyserii Ruperta Sandersa pojawiła się dopiero na 77. miejscu. Film zarobił na świecie nieco ponad 18,5 mln dol., natomiast w kraju - zaledwie 9 mln dol. Oznacza to, że nie zwrócił się nawet budżet w wysokości 50 mln dol. Jak podają amerykańskie media, to właśnie z tego powodu tytuł z Billem Skarsgardem w roli głównej ma trafić do VOD bardzo szybko.