Kuchenna rewolucja: recenzja filmu. To nie Magda Gessler, to kinowa premiera miesiąca

Twórcy takich dzieł, ci bardziej bezczelni i wiarygodni zarazem, drwią sobie w ten sposób z tych, którzy oklaskują potem obraz na festiwalu. Inni zapewne próbują się w ten sposób rozgrzeszyć, w pewnym sensie opowiadając o sobie, a jeszcze kolejni sami nie dostrzegają ironii sytuacji. Na szczęście, niezależnie od tych rozważań i stopnia tak zwanego realizmu kapitalistycznego, który reprezentują powyższe zjawiska, podobny film wciąż przecież może być udanym dziełem kinematografii.



Bo choć oparte na sloganach pokroju „eat the rich” kinowe satyry wydają się już mocno nieświeże, „Kuchenna rewolucja” dotyka tematu po swojemu, nie generując poczucia taśmowej powtórki z rozrywki. Gwarantem tego faktu jest między innymi charakterna postać Monka, buntownika szyderczego, złośliwego, błyskotliwego - przesuwającego granicę, igrającego ze wszystkimi i z wszystkim. Gdy wreszcie dowiadujemy się, co tak naprawdę kryje się za tą fasadą, co rzeczywiście go motywuje i czym napędzany jest jego gniew - czujemy na twarzach powiew świeżości (a nawet orzeźwienia). Wzmacniany przez tę cudowną, soczysto-mięsista kreację Petera Sarsgaarda.



