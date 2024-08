Reżyser nowego "Kruka" nie chciał prawdziwej broni na planie. To przez tragedię sprzed 30 lat

Zamiast prawdziwej broni palnej na planie "Kruka" wykorzystywano repliki ASG. "Część to gumowe lub metalowe atrapy, które są funkcjonalne, ale nie mają mechanizmu strzelającego" - mówi reżyser. Tłumaczy on, jak wyglądała praca z tego typu rekwizytami. Zwraca przy tym uwagę, że wymagało to potem więcej efektów specjalnych, żeby mogło wyglądać realistycznie. Nie było to oczywiście tanie: