Użytkownicy Amazona to twardziele, którzy płaczu się nie boją. Nowy melodramat jest hitem platformy

Co? Że płakać to wstyd? Nie, gdzie tam. W "Pierwszej krwi" nawet John Rambo przecież załkał. A on bez wątpienia jest wzorem dla użytkowników Prime Video. W końcu nie tak dawno zachwycali się "Pszczelarzem", filmem akcji w starym dobrym stylu z Jasonem Stathamem. Bo na platformie Amazona rządzą zazwyczaj tego właśnie typu tytuły. Subskrybenci lubią dobrą rozpierduchę i mordobicie.



Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video niedawno dobiegł końca czas dominacji 2. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Finał najdroższego serialu wszech czasów już za nami, więc produkcja na dobre opuściła pozycję lidera zestawienia, choć wciąż się w nim mocno trzyma. Aktualnie zajmuje drugie miejsce. W zeszłym tygodniu prześcigało ją "Civil War", czyli dobijający widzów thriller science fiction o ludzkim dążeniu do zagłady. Już samo to sugeruje, że użytkownicy Amazona najbardziej cenią sobie mocne kino.