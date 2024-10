Film, który śmieje się z poprawności politycznej, nie trafił do kin. Ale jest na Prime Video

Filmowa kpina naprawdę świetnie działa, przynajmniej przez większość czasu. Na poziomie trzeciego aktu oczekuje się już mocniejszego strzału w potylicę, ciosu w podbródek, wytoczenia ciężkich dział. Nic z tego: brakuje pazura, brakuje woli (odwagi?), by nabrać pełnego rozpędu i nie zatrzymywać się aż do ostatniej minuty.



W obrazie istotną rolę odgrywa też dramat rodzinny, który okazuje się słabszą (znacznie) warstwą opowieści - tematyka rodzinna, w gruncie rzeczy poważna i trudna, wypada dziwnie pusto i blado, niepotrzebnie ckliwie. Gryzie się zresztą, donikąd nie prowadzi. W ogóle cały ten złożony ze śmierci, pogrzebów i coming outów wątek można byłoby pominąć. Skupić się na drwinie, na satyrze, zaostrzyć jej ząbki i pazurki, pozwolić wgryźć się we wszystkie te tendencje północnoamerykańskiej kultury, przeżuć je i wypluć.



A jednak i tak warto, z całą pewnością warto to obejrzeć - bo choć seans pozostawia po sobie niedosyt i jest trochę rozwodniony, całość to wciąż solidna metaopowieść, bicz na hipokryzję ze świetnym aktorstwem, dobrą reżyserią i silną tezą, która spaja obraz i nadaje mu mocy. To szczery portret stronniczości i uprzedzeń mediów, krytyka stereotypowych narracji i niezrównoważonej relacji między czarnoskórymi twórcami a białymi odbiorcami. W gruncie rzeczy wciąż brakuje lepszego współczesnego filmu na ten temat.