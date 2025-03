Ten film przekonuje, że Liroy nie wypadł z bitu. Sprawdzamy, czy dokument o raperze jest OG

Założenie "Don't F**k with Liroy" jest proste: reżyserka pokazuje nam sporo nagłówków, tworząc medialny wizerunek rapera, a sam zainteresowany ma go przełamywać. To mogłoby działać, bo Liroy opowiada ciekawie, sypie fajnymi anegdotami, a do tego błysk w oku - nie zadziornego młodzieniaszka czy buntowniczego posła, tylko doświadczonego przez życie człowieka - sprawia, że chce się wysłuchać wszystkiego, co ma do powiedzenia. Tylko ten jego portret nie dość, że ciągle się rozmazuje, to jeszcze pełno w nim białych plam. Skąd się w nim nagle biorą skinheadzi? Kto wie ten wie, pozdro dla kumatych.