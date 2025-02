Płacz, lament i niedowierzanie. Ile kosztują pączki Magdy Gessler?

Mimo że ceny u Magdy Gessler wydają się być wysokie, to okazuje się, że może być jeszcze drożej. W cukierni Kaiser Patisserie można zakupić pączka z kremem mascarpone i szafranem, który jest dodatkowo pokryty 24-karatowym jadalnym złotem za 100 zł za sztukę. Jastrząb Post dotarł jednak do Niewinnych Czarodziejów Trzy Zero, restauracji Kuby Wojewódzkiego, i okazało się, że to właśnie tam przysmak jest jeszcze droższy - za dubajskiego pączka z ciasta Kataifi z nadzieniem z pasty pistacjowej i posypką z 24-karatowego złota trzeba zapłacić aż 108 zł.