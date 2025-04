Aktor z Narcos wprowadzony w śpiączkę. Zaraził się niebezpieczną bakterią

Mój brat walczy o życie z dala od domu. Chcę prosić o pomoc w tym bardzo trudnym momencie. Jak ogłoszono wczoraj, Manuel Masalva - jeden z moich najlepszych przyjaciół, który jest dla mnie jak brat - padł ofiarą bardzo agresywnej bakterii, gdy był na wakacjach. Doprowadziło to do tego, że zapadł w śpiączkę farmakologiczną i do tej pory jego sytuacja pozostaje krucha. Koszty leczenia są ogromne, a wszystko dzieje się w kraju, w którym jest jeszcze trudniej. Każda pomoc, bez względu na to, jak mała może się wydawać, może mieć znaczenie w tym niełatwym momencie

