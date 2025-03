Zagrał w Agencji z Fassbenderem i mówi, jak było. Marcin Zarzeczny - wywiad

Myślisz, że ta różnica to kwestia mentalności, kultury, czy tego, że zagraniczne produkcje mają po prostu budowany latami know-how, jak powinien wyglądać plan?



Nie znam aż tak bardzo kultury amerykańskiej czy brytyjskiej, żeby powiedzieć na pewno, czy to kwestia mentalności. Wydaje mi się, że oni mają to know-how, dbają, żeby ludzie czuli się fajnie na planie, są świadomi tego, że dobre rzeczy powstają w odpowiedniej atmosferze, która sprzyja tworzeniu.



Cofnijmy się trochę. Jaką drogę musiałeś przejść, żeby dostać zagrać w „Agencji”?



Po tym, jak wysłałem self-tape’a (wizytówkę na casting – przyp. red.), zostałem zaproszony do Londynu, ale nie mogłem pojechać, więc umówiliśmy się na Zooma. W tym czasie akurat zakończyłem zdjęcia do 2. sezonu „Klangora” i zrobiłem sobie taki prezent, że pojechałem z mamą do Hiszpanii na drogę Camino de Santiago. Dosłownie 11 godzin po powrocie do Polski miałem rozmowę online z Joe Wright’em i reżyserkami castingu. To półgodzinne spotkanie nie było ani dobre, ani złe, ale poczułem, że między mną a reżyserem była jakaś chemia. I na koniec spotkania Joe powiedział: „No, Marcin, najlepiej byłoby jakbyś przyjechał do Londynu, żebyśmy porozmawiali na żywo”. Poleciałem tam dosłownie 5 dni później, odbyło się nasze spotkanie, casting, grałem tam 3 sceny i poszło bardzo dobrze.



Myślę sobie, że w przypadku każdego aktora, czy to polskiego, czy nie, to wygląda tak samo. Tylko oczywiście nam się wydaje, że polscy aktorzy w produkcjach zagranicznych to fenomen, wiem, że zdarza się to częściej, niż nam się wydaje.



Zwłaszcza że streaming sporo zmienił, bo tych serialowych ról jest po prostu więcej.



Tak, ale wiesz, co jest super w tych zagranicznych produkcjach? Że tam nikt nie pyta, jaką szkołę skończyłeś, tylko sprawdzają, czy dobrze grasz, czy pasujesz do roli i czy dobrze się z tobą pracuje. Nie wiem, czy to jest tak bardzo aktualne w Polsce, ale kiedy zaczynałem pracę aktorską, to miałem poczucie, że szkoła jest wyznacznikiem tego, jakim jesteś aktorem. A tam tego po prostu nie ma. Nikt mnie o wykształcenie nie pytał. Liczyło się moje zaangażowanie, przygotowanie i to w jaki sposób współtworzyłem sceny na castingu.