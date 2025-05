Met Gala 2025: gdzie obejrzeć online? Jaki jest motyw przewodni?

Co ciekawe, jest to pierwszy od ponad 20 lat ukłon w stronę wyłącznie męskiej mody. Kuratorzy wystawy, czyli Andrew Bolton i Monica L. Miller, chcieli się skupić na tym, by elegancka stylizacja stała się narzędziem nie tylko do wyrażania tożsamości, ale również oporu wobec uprzedzeń związanych z przedstawicielami czarnoskórych społeczności. Idea ta nazywana jest "czarnym dandyzmem". Motyw tegorocznej wystawy zainspirowała publikacja Miller z 2009 r., "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity".