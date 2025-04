Najlepsze science fiction tego roku trafiło na VOD. Koniec wymówek, żeby go nie oglądać

"Mickey 17" było szykowane na pewny hit. Za jego kamerą stanął Joon-ho Bong. Twórca oscarowego "Parasite" tym razem opowiada historię tytułowego Mickeya (Robert Pattinson), który próbując wydostać się z tarapatów finansowych, podejmuje się pracy przy kolonizowaniu obcej planety. Szef wymaga od niego ostatecznego poświęcenia, przez co ginie przy każdej eksploracji nieznanych terenów. Jego wspomnienia wgrywane są wtedy do klona i wszystko zaczyna się od nowa. Aż w końcu jednej z poprzednich wersji głównego bohatera udaje się przeżyć.



Ta fantastycznonaukowa satyra na kapitalizm spotkała się z przychylnością krytyków. Może nie jest to nowe "Parasite", ale cieszy się 77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Niestety, w parze z entuzjastycznym przyjęciem artystycznym, nie przyszedł sukces komercyjny. To kolejna po "Jokerze 2" (i poprzedzająca "The Alto Knights") klapa finansowa Warner Bros. Discovery.