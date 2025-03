Oto powód, dla którego Hollywood robi tylko sequele i spin-offy. Nowych filmów nikt nie chce oglądać

Miał być pewny hit: to w końcu długo wyczekiwany film Joon-ho Bonga. Twórca oscarowego "Parasite" tym razem serwuje nam film sciece fiction, w którym śledzimy losy tytułowego Mickeya, który rozpoczyna pracę jako kolonizator obcych planet. Bardzo niebezpiecznych - chciałoby się dodać. Jednakże nawet jeśli zginie, na drugi dzień i tak pójdzie do roboty, bo będzie klonowany, aż wykona powierzone mu zadanie.



Nie dość, że fabuła brzmi oryginalnie i zachęcająco, to jeszcze w głównej roli zobaczymy Roberta Pattinsona, który ma przecież doświadczenie w przyciąganiu widzów do kin (nawet pomijając "Zmierzch"). A jednak, tym razem jego urok nie zadziałał. Po premierowym weekendzie "Mickeya 17" w Stanach Zjednoczonych twórcy mogą cieszyć się jedynie z pozytywnych recenzji (78 proc. na Rotten Tomatoes), bo za dużo osób filmu nie obejrzało.